Путин рассказал, как закончить конфликт на Украине за пару месяцев Путин: прекращение поставок из США закончит конфликт на Украине за 2-3 месяца

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинский конфликт достаточно быстро закончится, если Соединенные Штаты перестанут поставлять оружие киевским властям, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. По его словам, противостояние при таком раскладе завершится через 2-3 месяца.

Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев. Вот и все, — отметил Путин, добавив, что такую же позицию он высказал в письменной форме президенту США Джо Байдену.

Российский лидер также выразил мнение, что Украина в США никого не интересует. По его словам, Соединенные Штаты заботят только собственное величие и лидерство. Глава государства отметил, что Вашингтон не может допустить успеха Москвы, ведь тогда, по мнению Белого дома, его некоему первенству будет нанесен ущерб.

Политика США по РФ может измениться, если Белый дом начнет руководствоваться национальными интересами, заявил Путин. В этом же случае может измениться политика Соединенных Штатов относительно конфликта на Украине, добавил президент.