Более 100 раненых: что известно о смертельном ДТП с трамваями в Кемерово

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Столкновение трамваев в Кемерове

Один человек погиб и 102 пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерово. NEWS.ru рассказывает подробности происшествия.

102 пострадавших и один погибший

Два трамвая столкнулись 6 июня утром на Логовом шоссе в Кемерово. По одной из версий, причиной стала неисправность одного из них. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, следователи возбудили уголовное дело.

Количество пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово превысило 100 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«По уточненным данным, пострадали 102 человека, один из них погиб», — сообщил источник..

Ранее о гибели одного из пострадавших сообщил мэр города Дмитрий Анисимов. Он уточнил, что власти встретятся с его близкими, а семье окажут всестороннюю поддержку. Состояние остальных пострадавших, по его словам, у врачей не вызывает опасений.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку», — сказал он.

В связи с происшествием в городе создан оперативный штаб, который полностью контролирует ситуацию. Трамваи № 3 и № 10 на правом берегу сейчас движутся по укороченному маршруту — до ДК шахтеров. Проезд в них бесплатный. В ближайшее время выйдут на линию бесплатные подвозящие автобусы «ДК шахтеров — железнодорожный вокзал».

Износ трамваев составляет 80–90%

Глава города Дмитрий Анисимов подтвердил журналистам, что износ трамваев, курсирующих на территории Кемерово, составляет 80–90%. По словам мэра, общественный транспорт устарел, его возраст достигает 40 лет.

«Трамваи будут развиваться — это приоритетный вид транспорта. Сейчас износ трамваев составляет 80–90%. Они устаревшие, их возраст составляет до 40 лет», — сказал Анисимов.

Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерово

Глава города добавил, что источник финансирования определяется, уже имеются федеральные программы, в которые заявляются региональные власти. Как отметил Анисимов, понимание источников финансирования появится не раньше 2025 года. Сперва необходимо обновить инфраструктуру.

По словам мэра, сейчас заменяются трамвайные пути на одной из улиц в Центральном районе Кемерово. В дальнейшем планируется закупить современные трамваи с учетом обновленной инфраструктуры.

Человеческий фактор

Кроме технической неисправности, причиной аварии мог стать человеческий фактор, отметили в Кемеровской электротранспортной компании. Выпущенный в 2012 году трамвай вышел на линию в исправном состоянии, им управляла девушка 2000 года рождения, сообщили в администрации унитарного предприятия.

Поломка могла произойти позже, во время движения трамвая. Кроме того, ДТП произошло на сложном участке, на котором был большой уклон. К водителю нареканий не было, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

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