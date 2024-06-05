Байден не доживет до выборов? В США сообщили об ухудшении здоровья лидера

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Джо Байден

В среду, 5 июня, газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что состояние здоровья 81-летнего президента США Джо Байдена заметно ухудшилось. На официальных встречах американский лидер все тише говорит, читает по шпаргалке и подолгу сидит с закрытыми глазами. Могут ли снять кандидатуру Байдена с президентских выборов и что будет, если глава Штатов не доживет до дня голосования, — в материале NEWS.ru.

Что не так со здоровьем Байдена

Издание опросило более 45 политиков, близких к главе Белого дома. Ссылаясь на их слова, журналисты отметили, что вовлеченность Байдена в государственные дела заметно снижается. Некоторые соратники-демократы главы США признались газете: в некоторых вопросах президент «показал свой возраст». Байден — самый пожилой президент в истории Штатов.

Газета напомнила, что у американского лидера была репутация искусного переговорщика по законодательным сделкам: будучи сенатором и вице-президентом, он дотошно разбирался в проблемах, во время переговоров демонстрировал знание мотивов и потребностей оппонента. Теперь же его собеседники боятся, что Байден не понимает сути происходящего и даже засыпает на совещаниях, пишут журналисты.

Когда в январе Байден встречался с лидерами конгресса, чтобы обсудить финансирование Украины, то иногда говорил так тихо, что участники совещания его едва слышали. Он делал паузы, читал по шпаргалке и иногда надолго закрывал глаза. Когда в феврале лидер США провел беседу со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, собеседник главы Штатов, по словам источников WSJ, засомневался, не забыл ли Байден детали собственного политического курса.

В Белом доме на публикацию отреагировали ожидаемо: его представители заверили, что у Байдена по-прежнему острый ум, а источники WSJ попросту ведут скрытую политическую игру.

Бывший директор Института США и Канады Валерий Гарбузов в разговоре с NEWS.ru напомнил, что в течение всего президентского срока Байдена СМИ не раз обсуждали его здоровье. Как объяснил эксперт, решение демократов вновь сделать ставку на человека, у которого «проблемы когнитивного свойства» и который «не может работать в полную силу», вызывает вопросы.

«Сейчас это снова одна из главных тем, но я бы все слухи делил на 17. Понятно, что в таком возрасте у человека есть проблемы со здоровьем, но это не значит, что он завтра умрет. Хотя и такое может быть», — предположил Гарбузов.

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Откажется ли Байден от выборов

Американист Дмитрий Дробницкий прогнозирует, что Демократическая партия в последний момент откажется выдвигать Байдена на выборы. Как напомнил эксперт, ранее Национальный комитет попытался изменить правила номинации в президенты. По его словам, многие демократы запланировали не дожидаться августовской партийной конференции, где по традиции положено выдвигать кандидата на пост главы Белого дома, и созвать внеочередную виртуальную встречу делегатов, избранных по результатам праймериз. Предполагалось, что они в онлайн-режиме проголосуют за кандидата. Однако от этого плана в итоге отказались.

«Пару дней назад это активно обсуждалось, сейчас все молчат. Это может быть связано не только и не столько со здоровьем Байдена. Скорее, созыву онлайн-конференции закулисно противодействует другая группа, которая требует заменить кандидата независимо от того, что говорят врачи. Эта внутрипартийная группа опасается, что Байден, скорее всего, проиграет на выборах Дональду Трампу», — объяснил американист.

По мнению Дробницкого, в истеблишменте обсуждают неожиданный и беспрецедентный сценарий — предложить кандидата, который скажет народу, что Америка пойдет вперед без Трампа и Байдена.

«Надо новую программу предлагать, говорить, что Байден был в принципе не прав и пора создать „правительство национального согласия“, в которое войдут республиканцы, не связанные с Трампом. Такой сценарий уже готов, вокруг него развернулась активная борьба в стане Демократической партии», — считает политолог.

Что будет, если Байден не доживет до выборов

Ухудшение состояния Байдена заставляет всерьез обсуждать сценарий кончины президента, причем еще до выборов 5 ноября, полагает Дробницкий. Эксперт уточнил, что в таком случае партия сможет заменить кандидата, хотя такого закона не существует.

«Формально руководство партии должно направить письмо всем делегатам съезда, всем членам Национального комитета, обосновав в нем причину необходимости замены кандидата. Тогда адресаты письма просто голосуют за нового человека, и на этом фактически все. Составят протокол и отправят его в Федеральную избирательную комиссию. Та лишь зафиксирует факт замены», — пояснил он.

Американист обратил внимание, что американцам будет важно успеть развезти по штатам бюллетени с новой фамилией. В случае смерти Байдена до инаугурации временным лидером Соединенных Штатов станет вице-президент Камала Харрис. «Однако это не значит, что Харрис автоматически станет и кандидатом в президенты. Это решит партия», — уточнил Дробницкий.

Фото: Dylan Smith/U.S. Air/Keystone Press Agency/Global Look Press Камала Харрис

Почему о нездоровье Байдена столько разговоров

Видеоролики с Байденом, в которых он спотыкается на трапе самолета или «жмет руку» воздуху, стали вирусными в Сети. Также хозяин Белого дома постоянно оговаривается. 4 июня в беседе с репортерами журнала Time Байден сказал, что президент Владимир Путин хочет «вторгнуться в Россию», а потом «пойти на Москву».

В феврале в публичной речи Байден вспомнил о встрече с канцлером Германии, произошедшей в 2021 году, и назвал коллегу из ФРГ «Гельмутом Колем», хотя тот умер в 2017-м. Тогда глава Штатов встречался с Ангелой Меркель.

Гарбузов напоминает, что подобные прецеденты с президентами в истории США уже были. «Президента Вудро Вильсона в 1921 году попытались отстранить от должности. Пошли слухи, что после инсульта президент сошел с ума. Вильсон принял комиссию сената, и сенаторам в итоге стало крайне неловко. Те увидели: хотя Вильсон и полулежит в кровати, но у него здравый ум — он общался, задавал вопросы. Попытка оказалась тщетной», — вспомнил американист.

При выдвижении Байдена на второй срок важную роль сыграла традиция: в истории США еще ни один хозяин Белого дома не отказывался от попытки переизбраться, подытожил эксперт.

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