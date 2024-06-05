Американист рассказал о проведении выборов в США в случае смерти Байдена Американист Дробницкий: замена Байдена на выборах в случае смерти возможна

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Замена президента США Джо Байден как кандидата на грядущих президентских выборах в случае его смерти возможна, рассказал NEWS.ru американист, политолог Дмитрий Дробницкий. По его мнению, ключевая проблема в этом случае — изменение фамилии кандидата от Демократической партии в бюллетенях для каждого штата.

Теоретически замена кандидата возможна даже в случае, если Байден умрет вплоть до двух с небольшим недель до дня голосования. К слову, федерального закона на этот счет не существует. Вопрос в том, успеют ли заменить фамилию кандидата в бюллетенях для каждого из штатов, — заявил Дробницкий.

Американист отметил, что сложности могу возникнуть в нескольких штатах, например в Огайо, где Байдену уже и так пошли навстречу. Местный закон предполагает, что уже в июле все имена кандидатов должны быть известны. Для Байдена сделали исключение, его могут внести туда после августовской конференции. В принципе, добавил политолог, сложности решаемы с точки зрения процедуры.

Камала Харрис в случае смерти Байдена до выборов станет президентом Соединенных Штатов. Однако это не даст ей автоматически стать кандидатом — это определяет партия, — сказал Дробницкий.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой более чем на 45 политиков из окружения главы Белого дома сообщила, что состояние здоровья президента США Джо Байдена становится все хуже, а уровень его вовлеченности в государственные дела снижается. По словам источников, в один день Байден может быть энергичным и разговорчивым, а на следующий день его речь сменяется на бормотание и чтение по запискам.