Эксперт предрек отставку спикера конгресса, предавшего Трампа ради Украины Американист Васильев: спикер конгресса предал Трампа, поддержав помощь Украине

Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майк Джонсон

Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон лишь притворялся неангажированным политиком и сторонником Дональда Трампа, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, республиканец предал экс-президента Штатов и решил поддержать выделение военной помощи Украине. Эксперт допустил отставку Джонсона.

Я считаю, что Джонсон обманул Трампа и после этого его политическая судьба незавидна. Республиканцы, скорее всего, при первой же возможности его «утопят», хотя сейчас идет предвыборный год, смена спикера будет накладной, — рассказал Васильев.

Он отметил, что предполагаемая отставка Джонсона может привести к потере контроля республиканцев над палатой представителей.

Сейчас основная пропагандистская линия у Демократической партии в том, что республиканцы не могут управлять палатой, поэтому надо отдать ее в руки демократов. При этом Джонсон доверие правых фактически потерял, — заключил ученый.

В четверг Майк Джонсон анонсировал законопроект о выделении помощи Украине более чем на $60 млрд. При этом последние полгода он вместе с республиканцами отказывался помогать Киеву, пока президент США Джо Байден не пойдет на уступки и не закроет мексиканскую границу для мигрантов. Теперь спикер считает выделение помощи Украине «критически важным» шагом.

В стане республиканцев уже высказались за отставку Джонсона с его нынешнего поста. Сторонница Трампа конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила обязать коллег, которые проголосуют за документ, лично вступить в ВСУ.