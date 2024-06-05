Политолог назвал главную ошибку Байдена в противостоянии с Трампом Политолог Лидовской: запрет убежища для нелегалов лишит Байдена голосов

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Запрет убежища для нелегалов лишит президента США Джо Байдена голосов, считает гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. В разговоре с NEWS.ru политолог подчеркнул, что его оппонент Дональд Трамп четко отстаивает свою позицию и не меняет ее, в то время как действующий глава Белого дома «пытается оседлать тренды».

Байден вообще не имеет собственного мнения, декларирует то, что поможет ему получить как можно больше голосов. К нему невозможно прислушаться. Большинство американцев понимают, что смена отношения к мигрантам, только когда запахло жареным, говорит о слабости Байдена. Он просто пытается оседлать тренды, — пояснил Лидовской.

Как уточнил эксперт, те, кто поддерживал Трампа, продолжат это делать. Тем временем сторонники Байдена уже привыкли, что миграция — это хорошо, поэтому решение президента могут воспринять как удар, уверен политолог.

Кто изначально поддерживал Трампа так и будут его поддерживать. А сторонники Байдена, как раз, приученные к тому, что миграция — это хорошо, что пособия мигрантам на фоне голодающих американцев — хорошо, вот для них это удар и разочарование. Голосов Байдену не прибавит, он делает только хуже, зарывает себя, — заключил Лидовской.

Байден ранее запретил мигрантам, незаконно пересекающим южную границу, претендовать на получение убежища. В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что такие меры необходимы из-за высокой нагрузки на пограничников.