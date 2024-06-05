В США заявили об ухудшении состояния Байдена WSJ: состояние Байдена за закрытыми дверьми демонстрирует признаки ухудшения

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Состояние здоровья президента США Джо Байдена становится все хуже, а уровень его вовлеченности в государственные дела снижается, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на более чем 45 политиков из окружения главы Белого дома. По их словам, в один день Байден может быть энергичным и разговорчивым, а на следующий день его речь сменяется на бормотание и чтение по запискам.

Среди десятков политиков, у которых WSJ взяла интервью, больше всего главу США критиковали республиканцы, однако некоторые демократы заявили, что в некоторых вопросах президент «показал свой возраст». Байден — самый возрастной президент за всю историю США, сейчас ему 81 год.

В некоторые дни у него были свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие он бормотал и, казалось, полагался на записи, — пишет WSJ.

Ранее Байден перепутал Украину с Ираком. Он оговорился в ходе выступления с речью о мировой инфляции в штате Флорида, которое состоялось в ноябре 2022 года. После оговорки он сразу же исправился. Однако через несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.

До этого президент США в очередной раз оконфузился во время публичного выступления перед избирателями в городе Милуоки. Глава Белого дома неверно назвал срок своего нахождения на посту — он приписал себе лишние 10 месяцев нахождения в должности.