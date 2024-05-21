Новый президент Ирана: кто займет место Раиси, что изменится для России

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран проводит похоронную процессию покойного президента Раиси в Тебризе

В конце мая в Иране начнется регистрация кандидатов в президенты. До этого первый вице-президент Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности главы государства. Хотя основная власть в республике принадлежит духовному лидеру, борьба за высокий пост может развернуться серьезная. Какие силы включились в президентскую гонку, как смена власти повлияет на отношения Ирана с Россией и какие совместные проекты реализуют Москва и Тегеран — в материале NEWS.ru.

Кто займет пост погибшего президента Ирана

Кандидатов в президенты начнут регистрировать 28 мая, заявил во вторник пресс-секретарь избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами. Голосование пройдет 28 июня, совет стражей конституции уже утвердил эту дату.

Заявление Эслами прозвучало накануне церемонии прощания с президентом Ибрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном, которая прошла 21 мая в городе Тебриз на северо-западе Исламской Республики. Похороны главы государства, погибшего в результате авиакатастрофы, пройдут в мавзолее имама Резы в родном городе Раиси — в Мешхеде.

До выборов руководить страной будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Такой порядок перехода должности прописан в статье 131 конституции страны. В ближайшие недели специальный совет с участием спикера парламента Ирана, главы судебной власти и других должностных лиц подготовит процедуру голосования.

В борьбу за пост президента включатся различные группы, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Однако, по его словам, последнее слово будет за верховным лидером республики аятоллой Али Хаменеи. «Пост президента займет человек верховного лидера», — уверен эксперт.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Иран проводит похоронную процессию покойного президента Раиси в Тебризе

Что известно про Мохбера, заменившего Раиси

Мохаммад Мохбер — участник Ирано-иракской войны, бывший медик в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). У вице-президента — степени магистра и доктора международного права Университета имени Шахида Бехешти, степень доктора менеджмента Университета Дезфула. Он также является заслуженным профессором Тегеранского университета и членом Академии наук Ирана.

Мохбер занимает пост вице-президента с 2021 года. Раиси назначил его на должность после победы на президентских выборах. В разные годы политик руководил телекоммуникационными компаниями, фондами, банком. Его считают человеком, близким к аятолле: с 2007 года Мохбер возглавлял штаб по исполнению распоряжений бывшего духовного лидера Рухоллы Хомейни — полугосударственной организации, которая находится в прямом подчинении Хаменеи.

Многоуровневый государственный фонд Setad, который также возглавлял Мохбер, занимался строительством школ и больниц, телемедициной, фармацевтикой, строительными проектами. Евросоюз внес Мохбера в санкционный список за участие в «деятельности, связанной с ядерными и баллистическими ракетами», в 2010 году, но через два года исключил из документа. В 2013 году США наложили санкции на Setad и подконтрольные ему организации, в 2021-м — на Мохбера.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Мохаммад Мохбер

Кто будет бороться за пост президента Ирана

Пока никто из иранских политиков официально не заявил об участии в президентской гонке. Востоковед Саид Гафуров связывает это с пятидневным трауром, объявленным в республике. Он полагает, что кандидатов на освободившийся пост будет много. По мнению эксперта, победит компромиссная фигура: не тот кандидат, у кого больше достоинств, а тот, у кого меньше врагов.

«Думаю, стоит рассчитывать, что пост займет малоизвестный человек. Серьезной фигуре не дадут стать ярко выраженным лидером, так как существует слишком много внутренних противоречий между различными группами во власти», — сказал Гафуров.

Сажин считает, что население будет выбирать только из представителей консервативных и радикальных движений. Бывшие реформаторы, по словам востоковеда, отодвинуты от решения иранских проблем и не представляют серьезной силы.

«Но среди консерваторов и радикалов в последнее время особенно обозначилась междоусобная борьба за власть, хотя идеологически они мало чем отличаются друг от друга. Раиси был представителем радикально консервативного крыла, оно сейчас управляет практически всеми ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной. Среди единомышленников погибшего президента есть много авторитетных политических деятелей, которые могут побороться за пост», — объяснил он.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Похороны президента Ирана Раиси

Каким будет новый курс Ирана

Основное влияние в Иране принадлежит духовному лидеру — с 1989 года им является аятолла Али Хаменеи. Президент — второе лицо в государстве и глава исполнительной власти. При этом правительство, напоминает Сажин, подотчетно духовному лидеру и Исламскому консультативному совету — то есть парламенту.

«Возможности президента ограничены, он исполнитель, он выполняет требования и задачи, которые ставит перед ним верховный лидер. Да, каждый президент Ирана за 45 лет существования Исламской Республики имел свои особенности, но его свобода действий ограничивалась генеральной линией аятоллы. А шаг в сторону от стратегии верховного лидера расценивался как недозволенное», — разъяснил востоковед.По мнению Сажина, серьезных изменений во внешней и внутренней политике Ирана после гибели Раиси не будет.

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press Великий аятолла Али Хаменеи

Какие еще перестановки ожидаются в Иране

Раиси был одним из кандидатов на пост верховного лидера Ирана. В отличие от президентской должности, которую можно занимать в течение двух четырехлетних сроков, аятолла находится у власти до конца жизни. Али Хаменеи, которому уже 85 лет, активно подыскивают преемника, говорит Сажин.

«Обострилась подковерная борьба за наследство. Неофициально были две кандидатуры: Раиси и сын самого Хаменеи. Но и теперь, после гибели президента, наследник аятоллы — не единственный претендент. Многие ему не доверяют: он молод, имеет недостаточно религиозных возможностей для верховного лидера. Борьба может даже усилиться», — предупредил Сажин.

Али Хаменеи также занимал пост президента Ирана в 1981–1989 годах. Он был одним из ближайших соратников лидера исламской революции Рухоллы Хомейни, а затем стал его преемником.

Изменятся ли отношения России и Ирана

Замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафади заверил главу МИД РФ Сергея Лаврова, что Тегеран будет укреплять дружеские связи с Москвой. В беседе с российским министром иранский посол в Москве Казем Джалали также сказал о планах республики сохранить прежние интересы во внешней политике, поскольку они находятся в ведении верховного лидера.

По словам руководителя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, Россия намерена наращивать сотрудничество с Ираном. Политик напомнил, что два государства связаны разнообразными инфраструктурно-значимыми инициативами в разных отраслях — от политики и экономики до культуры.

«Среди главных проектов — тепловая электростанция „Сирик“ в провинции Хормозган, атомная электростанция „Бушер“ в одноименном городе, электрификация железнодорожного участка Гармсар — Инче Бурун. Также это международный транспортный коридор „Север — Юг“, по которому до 10 млн контейнеров в год будут попадать из Индийского региона в Санкт-Петербург и далее в Европу: это в несколько раз быстрее и дешевле, чем через Суэцкий канал и Черноморские проливы», — сказал Слуцкий на заседании Госдумы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджанский политолог Фархад Мамедов не исключил, что проекты могут встать на паузу на время выборов президента в Иране, так как ситуация должна «устаканиться». Но эти программы — стратегические, добавил эксперт. Они важны для Ирана, независимо от кандидатуры президента, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

«Международный транспортный коридор „Север — Юг“ уже функционирует как мультимодальный: используется и железнодорожный транспорт, и автомобильный. Объемы перевозок на нем увеличиваются. Россия работает над строительством железнодорожных путей — этот пазл должен завершить прямое ж/д сообщение между РФ, Азербайджаном и Ираном. У наших стран есть еще один проект — это региональный формат „3 + 3“, который поддерживает политический диалог с участием России, Азербайджана, Ирана, а также Турции, Армении и Грузии», — отметил он.

Востоковед Гафуров уверен, что в новом правительстве будет много тех, кто дружелюбно относится к России. Но эксперт предупреждает: в кабинет войдут и политические силы, представленные прозападными олигархами.

«Отношения России и Ирана в большей степени зависят от объективных вещей, чем от субъективных. Любой президент Исламской Республики будет вынужден проводить пророссийскую политику: некоторые — с удовольствием и пониманием, а другие — смотря в сторону Европы, а не РФ. Но российско-иранские отношения будут развиваться прежде всего в экономическом измерении», — уверен Гафуров.

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