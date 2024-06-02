Хуситы ударили по американскому авианосцу в Красном море Al Masirah: хуситы ударили по американским эсминцу и авианосцу в Красном море

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. По его словам, всего было проведено шесть операций, передает телеканал Al Masirah.

В них были задействованы военно-морские силы, ракетные подразделения и беспилотники, уточнил Сариа. Он добавил, что силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и Индийском океане удары по кораблям, которые «принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты», подразумевая порты Израиля.

На севере Красного моря с помощью нескольких ракет и беспилотников был атакован американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», — сказал Сариа.

Ранее журнал Foreign Policy написал, что западные перевозчики на фоне участившихся нападений хуситов на торговые суда в Красном море задумались об использовании Северного морского пути, который контролирует Россия. Он позволит сократить путь из некоторых портов Европы до Азии по сравнению с Суэцким каналом на восемь тысяч километров, рассудили аналитики.

После того как неподалеку от берегов Йемена была совершено нападение на британский танкер, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью. Большую часть йеменского побережья контролируют хуситы.