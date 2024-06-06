Стало известно о переброске кораблей России на Карибы Reuters: Россия перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские корабли и самолеты будут переброшены в Карибский бассейн для участия в военных учениях, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США. Собеседник издания утверждает, что суда будут заходить в порты Кубы и, возможно, совершат остановку в Венесуэле. Американский чиновник считает, что Вашингтон не видит в этом угрозу.

Соединенные Штаты не рассматривают этот шаг с участием относительно небольшого числа кораблей и самолетов как угрозу, но ВМС США будут следить за учениями, — уточнил источник.

Министерство обороны РФ ранее опубликовало видео с первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, в том числе ракет «Кинжал». В них участвует личный состав Воздушно-космических сил России. Учения проходят в Южном военном округе.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее объяснил, что прошедшие в конце мая учения России и Белоруссии с ракетными соединениями по повышению готовности нестратегических ядерных сил должны стать сигналом Западу «не тянуть кота за усы», электронные пуски ракет ведь могут отработать по реальным целям. Он предположил, что в ходе учений Москва и Минск проверили готовность ОТРК «Искандер» и штурмовиков Су-25.