«На горизонте черные тучи»: политолог предрек неминуемый развал Евросоюза Политолог Рар не исключил выхода некоторых стран из Евросоюза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с NEWS.ru заявил, что Евросоюзу грозит неминуемый развал. Эксперт подчеркнул, что организация уже не настолько привлекательна для других государств, как это было 30 лет назад. По его мнению, над ЕС нависают черные тучи, поскольку социальная и экономическая ситуация внутри Европы оставляет желать лучшего.

Нужно признать, что Евросоюз уже не настолько привлекательный, каким он был 30 лет тому назад, когда в ЕС побежали все восточные европейские страны. Социальная и экономическая ситуация внутри Европы желает лучшего — на горизонте черные тучи, — высказался Рар.

Эксперт отметил, что Евросоюз делает ставку на милитаризацию. Как уточнил Рар, из-за этого благосостояние ЕС может пострадать. Он допустил, что некоторые страны могут последовать примеру Великобритании.

Евросоюз меняет свое лицо, в том числе ставит на милитаризацию. Благосостояние Евросоюза может сильно пострадать. И не исключено, что найдутся страны, которые последуют примеру Великобритании и просто выйдут из Евросоюза, — заключил политолог.

Ранее лидер парламентской фракции «Национального объединения» во Франции Марин Ле Пен выразила мнение, что Евросоюз представляет опасность для стран, которые в него входят. Она заявила о токсичности ЕС и призвала реформировать его, чтобы дать больше полномочий входящим в объединение странам.