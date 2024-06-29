Хуситы обстреляли четыре коммерческих судна Al Masirah: хуситы ударили по четырем коммерческим судам в Красном море

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Йеменские хуситы из «Ансар Алла» нанесли удары по четырем коммерческим судам в Красном и Средиземном морях, передает телеканал Al Masirah заявление военного представителя движения Яхьи Сариа. По его словам, атаке подверглись два танкера, контейнеровоз и балкер.

Операция проводилась совместно с «Исламским сопротивлением Ирака», уточнил Сариа. В ходе нападения хуситы использовали безэкипажные катеры, а также нанесли ракетный удар.

Атакованы были нефтяной танкер Waler и контейнеровоз Johannes Maersk в Средиземном море, судно для перевозки жидких химических веществ Delonix и балкер Ioannis в Красном море. Как подчеркнул Сариа, операция проводилась на фоне «нарушения запрета на проход в порты оккупированной Палестины».

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о повреждении судна Transworld Navigator в Красном море, нанесенном силами хуситов. Военные утверждали, что члены экипажа получили незначительные травмы.

До этого были результативно атакованы четыре коммерческих судна в израильском порту Хайфа, сообщил представитель шиитской организации «Ансар Алла». Он пообещал, что совместные военные операции двух сил продолжатся.