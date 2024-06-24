Хуситы атаковали греческий балкер в Красном море США сообщили о повреждениях балкера Transworld Navigator в Красном море

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Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о повреждении судна Transworld Navigator в Красном море, нанесенном военными силами хуситов. Военные утверждают, что члены экипажа получили незначительные травмы.

Речь идет о греческом судне, которое ходит под флагом Либерии. По данным центра, после нападения оно получило повреждения средней степени, и продолжило движение.

По данным CENTCOM, эта атака на судно стала четвертой за последнее время. Центр также заявил, что за последние 24 часа американские военные успешно уничтожили в Красном море три иранских беспилотных надводных корабля.

Вооруженные силы Йемена объявили, что они дважды атаковали корабль Transworld Navigator в Красном море с помощью беспилотного катера. По их данным, зафиксировано прямое попадание.

Йеменские хуситы совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» результативно атаковали четыре коммерческих судна в израильском порту Хайфа, сообщил 23 июня представитель шиитской организации «Ансар Алла» Яхья Сариа. Он пообещал, что совместные военные операции двух сил продолжатся.

Он также информировал об успешной ракетной атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower. Его слова опровергли в Пентагоне. В Минобороны США рассказали, что авианосец уже находится в Средиземном море. Его место займет корабль Theodore Roosevelt.