Авианосец США покинул Красное море Пентагон: авианосец США Dwight Eisenhower покинул Красное море

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский авианосец Dwight Eisenhower 22 июня покинул Красное море, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, на боевое дежурство вместо него заступит авианосец Theodore Roosevelt. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) информирует, что ударная группа нового авианосца прибудет в зону ответственности после завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как стало известно Associated Press, Dwight Eisenhower уже прибыл в Средиземное море. Источники агентства подчеркнули, что авианосец прибудет в Норфолк после участия в самых интенсивных со времен Второй мировой войны боевых действиях.

Представитель йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что группировка нанесла по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в северной части Красного моря ракетный удар. По его словам, атака была успешной.

Канал Al Masira утверждает, что это уже четвертый удар, нанесенный хуситами по американскому авианосцу. Два источника Reuters в Пентагоне опровергли эту информацию. По их словам, она неверна.

Помимо этого, хуситы в Аравийском море атаковали баллистическими ракетами балкер Transworld Navigator. Сариа отметил, что судно нарушило запрет на вход в палестинские порты.

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) создало беспилотный катер собственного производства «Тоуфан-1», сообщала ранее пресс-служба вооруженных сил хуситов. Уточняется, что он развивает скорость до 35 морских миль в час и специализируется на поражении неподвижных и движущихся морских целей.