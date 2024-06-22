Хуситы создали свой первый безэкипажный катер Al Masirah: хуситы сделали свой первый безэкипажный катер

Фото: Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) создали беспилотный катер собственного производства «Тоуфан-1», сообщила пресс-служба Вооруженных сил хуситов в эфире телеканала Al Masirah. Уточняется, что он развивает скорость до 35 морских миль в час и специализируется на поражении неподвижных и движущихся морских целей.

Катер-беспилотник «Тоуфан-1» несет боевую часть массой 150 килограммов, он отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью, — отметили представители движения.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа информировал, что после попадания нескольких ракет украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе. Греческий балкер Tutor, атакованный беспилотным катером и ракетами, может повторить его судьбу в ближайшие часы, предупредил представитель движения.

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» 14 июня нанесло ракетный удар по сухогрузу, принадлежащему Украине, в Аравийском море. Пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США уточнила, что на борту судна, которое направлялось в Италию и перевозило деревянные стройматериалы, начался пожар. В результате атаки хуситов серьезно пострадал один из членов экипажа.