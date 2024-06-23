Хуситы атаковали четыре судна в порту Хайфа Хуситы и иракцы атаковали четыре коммерческих судна в порту Хайфа

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Йеменские хуситы совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» результативно атаковали четыре коммерческих судна в израильском порту Хайфа, сообщил Al Masirah представитель шиитской организации «Ансар Аллах» Яхья Сариа. Он пообещал, что совместные военные операции двух сил продолжатся.

Обе операции успешно достигли своих целей. Удары были точными и прямыми, — заявил представитель хуситов.

Сариа пояснил, что нападению подверглись два цементовоза и два сухогруза, владельцы которых «нарушили запрет на проход в порты оккупированной Палестины». Он также рассказал о скотовозе Shorthorn Express, атакованном в Средиземном море беспилотниками. По данным Сариа, судно направлялось в Хайфу.

Ранее он проинформировал об успешной ракетной атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower. Его слова опровергли в Пентагоне. В Минобороны США рассказали, что авианосец уже находится в Средиземном море. Его место займет корабль Theodore Roosevelt.

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) создало беспилотный катер собственного производства «Тоуфан-1», сообщала пресс-служба вооруженных сил хуситов. Уточняется, что он развивает скорость до 35 морских миль в час и специализируется на поражении неподвижных и движущихся морских целей.