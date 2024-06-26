Хуситы впервые использовали гиперзвуковую ракету Хуситы заявили о первом ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому судну

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х. Он отметил, что ею было атаковано израильское судно MSC SARAH V.

Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море, — сказал он.

Ранее представитель шиитской организации «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил о том, что йеменские хуситы совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» результативно атаковали четыре коммерческих судна в израильском порту Хайфа. Он пообещал, что совместные операции двух военных сил продолжатся.

При этом в Пентагоне опровергли информацию об успешной ракетной атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower. В Минобороны США рассказали, что авианосец уже находится в Средиземном море. Его место займет корабль Theodore Roosevelt.

В середине июня сообщалось о нападении хуситов на американский эсминец и два коммерческих судна в Красном и Аравийском морях. По военному кораблю США ударили баллистическими ракетами, по двум танкерам — противокорабельной ракетой и беспилотниками.