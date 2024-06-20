Французский премьер назвал условие сокращения помощи Киеву Премьер Франции: помощь Украине сократится при победе правых на выборах

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Габриэль Атталь

Значительная часть поддержки Украины со стороны Франции может сократиться, предупредил премьер-министр Пятой республики Габриэль Атталь. По его словам, это произойдет, если на выборах в Национальное собрание Франции победу одержат правые, передает телеканал BFMTV.

В случае победы «Национального объединения» значительная часть поддержки Украины прекратится, — сказал Атталь.

Также глава кабмина заявил о «риске подчинения России» в случае прихода к власти правых. Кроме того, он отметил, что победа «Национального объединения» ознаменует начало «блокады Европейского Союза» и «фрексита», то есть выхода Франции из ЕС.

Ранее лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что он против отправки военных на Украину. Отмечается, что в парламенте политическую силу, которой опросы предсказывают победу на выборах, представляет Марин Ле Пен.

До этого на фоне провала на европейских выборах президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов внутри страны. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля. Французский лидер подчеркнул, что подъем «националистов и демагогов» представляет опасность не только для французов, но и для всей Европы и мира.