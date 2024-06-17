Назван лидер страны ЕС, которого США определили в «политического камикадзе» Марочко: США видят в Макроне «политического камикадзе» в конфликте на Украине

Фото: Felice De Martino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

США хотят использовать президента Франции Эммануэля Макрона в качестве «политического камикадзе» в рамках конфликта на Украине, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с «Южной службой новостей». По его словам, Париж должен выполнить роль первопроходца в сценарии нападения на Россию, который, предположительно, прорабатывают в НАТО.

Эксперт отметил, что с помощью заявлений о возможной отправке войск на Украину Макрон пытается привлекать к себе внимание на фоне потери своих позиций внутри страны. При этом именно из-за его ускользающих политических перспектив Соединенные Штаты рассматривают президента Франции как «политического камикадзе», который может создать «некий прецедент, после чего уже последуют какие-то другие действия».

Сейчас Макрону хоть как-то нужно, скажем, плавать в информационном пространстве, привлекать к себе внимание, чтобы его могли пригласить в какой-то военный блок. <…> Естественно, Франция сейчас выступает в роли такого медиатора. И к чему это приведет, я думаю, мы увидим в ближайшей перспективе, — сказал Марочко.

Также эксперт отметил, что в последнее время для большей легитимизации военных поставок Киеву в США и Британии все чаще распространяют идею, что РФ якобы хочет напасть на европейские страны. Одним из активных участников создания атмосферы «предвоенного психоза» является компания RAND, чьими услугами пользуется Пентагон, подчеркнул Марочко.

Ранее Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ отменило лимиты на использование боеприпасов в зоне СВО. По его мнению, это может означать прибытие поставок западного оружия. Информация об усилении интенсивности огня ВСУ стала поступать по всей линии боевого соприкосновения, подчеркнул эксперт.