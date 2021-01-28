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РФ может отправить 100 млн доз вакцины «Спутник V» странам ЕС

12:49, 29 января 2021 33
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может поставить Евросоюзу 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутники V» при условии её одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).

На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 15 странах мира. Документы на рассмотрение в ЕМА уже поданы. Поставки вакцины могут быть осуществлены во II квартале 2021 года после завершения основной части вакцинации населения РФ, сообщается в Twitter вакцины.

Ранее Еврокомиссия признала за странами сообщества право сертифицировать и закупать вакцины, не прошедшие сертификацию на рынке ЕС. В этом случае они могут использовать препараты только на своей территории, передача или продажа вакцин другим странам сообщества запрещается.

Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. В настоящее время заявка на её сертификацию рассматривается во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В РФ зарегистрирован ещё один препарат — «ЭпиВакКорона», созданный в центре «Вектор». В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что возможность закупки «Спутника V» обсуждают власти Чехии. Причиной тому стало снижение поставок западных вакцин. В правительстве страны отметили, что не поддерживают сомнения по поводу безопасности российской вакцины.

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