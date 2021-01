РФ может отправить 100 млн доз вакцины «Спутник V» странам ЕС

На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 15 странах мира. Документы на рассмотрение в ЕМА уже поданы. Поставки вакцины могут быть осуществлены во II квартале 2021 года после завершения основной части вакцинации населения РФ, сообщается в Twitter вакцины.

After completion of the main part of mass vaccination in Russia, RDIF can provide EU with 100 mln doses of #SputnikV vaccine for 50 mln people in Q2 2021 (subject to EMA approval). Sputnik V is registered in 15 countries and documents have been submitted for EMA rolling review. pic.twitter.com/27Ncwns24n