РФ может отправить 100 млн доз вакцины «Спутник V» странам ЕС

https://static.news.ru/photo/4ea954fa-6219-11eb-8591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может поставить Евросоюзу 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутники V» при условии её одобрения Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).

На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 15 странах мира. Документы на рассмотрение в ЕМА уже поданы. Поставки вакцины могут быть осуществлены во II квартале 2021 года после завершения основной части вакцинации населения РФ, сообщается в Twitter вакцины.

After completion of the main part of mass vaccination in Russia, RDIF can provide EU with 100 mln doses of #SputnikV vaccine for 50 mln people in Q2 2021 (subject to EMA approval). Sputnik V is registered in 15 countries and documents have been submitted for EMA rolling review. pic.twitter.com/27Ncwns24n — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021

Ранее Еврокомиссия признала за странами сообщества право сертифицировать и закупать вакцины, не прошедшие сертификацию на рынке ЕС. В этом случае они могут использовать препараты только на своей территории, передача или продажа вакцин другим странам сообщества запрещается.

Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. В настоящее время заявка на её сертификацию рассматривается во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В РФ зарегистрирован ещё один препарат — «ЭпиВакКорона», созданный в центре «Вектор». В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что возможность закупки «Спутника V» обсуждают власти Чехии. Причиной тому стало снижение поставок западных вакцин. В правительстве страны отметили, что не поддерживают сомнения по поводу безопасности российской вакцины.