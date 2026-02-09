Разведка узнала о планах Запада ослабить связку Минска и Москвы

Западные страны хотят ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства, передает пресс-бюро СВР России. По данным ведомства, они планируют затруднить ВС РФ достижение целей СВО.

На Западе надеются ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны развязали глобальную войну против России. По его словам, они лихорадочно пытаются наказывать партнеров Москвы. Одной из ключевых задач внешнеполитического ведомства министр назвал обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития государства.

До этого глава СВР РФ Сергей Нарышкин сообщил, что заявление президента России Владимира Путина об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона» серьезно впечатлило Запад. Он отметил, что большинство политиков, военных и экспертов на Западе не ожидали, что Россия сможет создать такие совершенные системы оружия в относительно короткие сроки.