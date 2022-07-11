Хакеры обвинили США в передаче Киеву данных спутников для ударов по России Хакер RaHDIt обвинил США в передаче Киеву данных спутников для ударов по России

Фото: ESA

Американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации и спутниковыми снимками для нанесения ударов по мирным жителям на территории России, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt. По его словам, для нанесения подобных ударов надо иметь точную информацию, включая местоположение целей.

Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды, — сказал хакер.

Ранее корреспонденты РИА Новости заявили, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar снимал российский Белгород за три дня до обстрела города со стороны ВСУ. По информации агентства, съемки велись 30 июня, а также 20, 22 и 27 июня.

В ночь на 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду ракетами комплекса «Точка-У», в результате обстрела погибли четыре человека. Среди них один россиянин и трое граждан Украины, которые прятались в России от боевых действий. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, также пострадали четыре человека, среди них ребенок.