PwC в России отделится от международной сети фирм и продолжит работу

Аудиторская компания PwC продолжит работу в России. Для этого она выходит из международной сети, продолжая при этом поддерживать с ней тесную связь. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих аудиторские и консалтинговые услуги, намеревается 7 марта официально объявить о прекращении своей работы в России.

PwC в России выходит из состава международной сети фирм и продолжит работу, поддерживая при этом тесные связи с ней. Решение об этом было принято после переговоров российской фирмы с руководителями глобального офиса сети, — говорится в сообщении компании .

Там подчеркнули, что процесс «расторжения брака» с глобальной сетью будет плавным. При этом принципы и правила работы с клиентами в российской фирме не изменятся. Глобальная PcW приложит все усилия для поддержки своих коллег. В компании уверены. что бизнес российской фирмы продолжит развиваться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что зарубежные компании со временем вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагнать упущенное. Он уверен, что нынешняя ситуация в стране сменится бурным экономическим ростом.

В свою очередь, заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов предположил, что кризисный период в России может продлиться три — пять месяцев. Он подчеркнул, что принятые меры помогут различным отраслям безболезненно пройти этот период.