Путин заявил о важности постановки амбициозных задач на будущее

https://static.news.ru/photo/9a69c222-4512-11eb-ba8c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Несмотря на то что в 2020 году решение многих задач было отложено из-за пандемии коронавируса, важно добиваться прорыва и ставить на 2021 год и будущие годы амбициозные цели и задачи, заявил президент России Владимир Путин.

Конечно, да, объективно из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали раньше реализовать в текущем году, были сдвинуты, что называется, вправо, по графику вправо. Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял, — приводит слова Путина РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас для властей очень важно сконцентрироваться на повестке дня, интенсивной работе и стремлении двигаться вперёд. Он обратил на это внимание всех представителей власти: как федеральных, так и региональных и муниципальных чиновников.

Жду от правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящие годы, — добавил российский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению Владимира Путина, пандемия COVID-19 стала главным вызовом 2020 года для экономики и социальной сферы практически всех стран, текущий год оказался очень непростым и стал серьёзным испытанием для людей.