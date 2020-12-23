Путин назвал пандемию главным вызовом года

https://static.news.ru/photo/ad717bd8-450f-11eb-bd3c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пандемия COVID-19 стала вызовом для экономики и социальной сферы практически всех стран, а текущий год оказался очень непростым и стал серьёзным испытанием для людей. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Вопрос испытаний уходящего 2020 года он затронул на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Мы все понимаем, что текущий год был непростым и для России, и для всего мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей, — цитирует российского лидера РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что с наступлением нового года из России коронавирус никуда не исчезнет. При этом правительство знает, как с ним бороться и как минимизировать последствия пандемии.

Песков считает, что Россия смогла выстоять перед лицом пандемии коронавируса благодаря собственному потенциалу. Среди наиболее значительных событий уходящего года он отметил празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также пандемию коронавируса, писал NEWS.ru.