Путин выразил соболезнования Макрону в связи с кончиной Жискар д'Эстена

https://static.news.ru/photo/098ae928-3556-11eb-85ff-fa163e074e61_660.jpg Валери Жискар д’Эстен Фото: Visual By Starface/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эммануэлю Макрону по поводу смерти бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена.

Российский лидер подчеркнул вклад д'Эстена в развитие конструктивных отношений двух стран, расширение российско-французского диалога и партнерского взаимодействия. С именем этого выдающегося человека связаны многие важные события новейшей истории Франции, и он по праву считался патриархом европейской политики, — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что память о нём навсегда останется в сердцах россиян. Бывший президент Франции д'Эстен скончался на 95-м году жизни. Причина смерти политика, возглавлявшего страну в 1974–1981 годах, пока неизвестна.

В середине ноября 2020 года Жискар д'Эстена госпитализировали. Врачи коронавируса не выявили, а 20 ноября политик вернулся в свою резиденцию, расположенную на западе Франции. По данным французских СМИ, которые ссылаются на семью политика, что он скончался всё-таки из-за последствий от COVID-19, писал NEWS.ru.

Валери Жискар д'Эстена выиграл президентские выборы в 1974 году. Более десяти раз посещал СССР, бывал и в России. В 1981 году Жискар д'Эстен уступил пост президента Пятой республики Франсуа Миттерану, проиграв ему выборы.