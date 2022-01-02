Путин уволил следователя, занимавшегося делом о «Зимней вишне» и ФБК

Следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Рустам Габдулин уволен из Следственного комитета. Об этом сообщил в своем телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин, выложив копию указа президента. Информацию также подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах. Габдулин занимался расследованием наиболее громких дел: о крушении теплохода «Булгария», пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», стрельбе в Пермском университете. Также он был следователем по «болотному» и «московскому» делах и делу об отмывании средств в ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Алексея Навального.

Габдулин был уволен в конце декабря 2021 года, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что он переходит на другую работу. Бадамшин, прокомментировал отставку Габдулина словами «ушла эпоха». Причина увольнения не раскрывается.

При этом, согласно опубликованному документу, указ был подписан 28 декабря, его номер — 729. На официальном интернет-портале правовой информации такого указа нет. После 728-го президентского указа следует сразу 730-й.

В 2019 году Габдулин получил орден «За заслуги перед Отечеством».

28 декабря стало известно, что Владимир Путин освободил от должности замглавы ФСИН генерал-лейтенанта Анатолия Якунина, который занимал этот пост с августа 2020 года.