https://static.news.ru/photo/9a1feef8-528e-11ea-874b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене лицензирования пассажирских и грузовых авиаперевозок. Таким образом будет исключено дублирование действующих норм.

Отмечается, что авиаперевозки подлежат обязательному лицензированию в Росавиации. Но до получения лицензии в том же ведомстве нужно получить сертификат эксплуатанта, который сам по себе подтверждает соответствие лицензионным требованиям.

Новый закон, подписанный главой государства, устраняет дублирование процедур сертификации, в части обязательного лицензирования, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости поддерживать стоимость авиабилетов на региональные рейсы посильной для граждан России.