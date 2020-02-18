Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене лицензирования пассажирских и грузовых авиаперевозок. Таким образом будет исключено дублирование действующих норм.
Отмечается, что авиаперевозки подлежат обязательному лицензированию в Росавиации. Но до получения лицензии в том же ведомстве нужно получить сертификат эксплуатанта, который сам по себе подтверждает соответствие лицензионным требованиям.
Новый закон, подписанный главой государства, устраняет дублирование процедур сертификации, в части обязательного лицензирования,
Ранее NEWS.ru сообщил, что Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости поддерживать стоимость авиабилетов на региональные рейсы посильной для граждан России.
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