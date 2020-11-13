Путин заявил, что РФ будет работать со всеми странами в борьбе с инфекциями

https://static.news.ru/photo/407eec14-2678-11eb-8d4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Москва готова сотрудничать с любыми государствами в борьбе с распространением инфекционных заболеваний, так как ей есть что предложить. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, выступая на Восточноазиатском саммите, проходящем в режиме видеоконференции.

Российская сторона открыта для дальнейшей активной коллективной работы на эпидемиологическом треке, и нам есть что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта в борьбе с инфекциями, — цитирует Путина РИА Новости.

Как напомнил российский лидер, РФ предложила странам Азиатско-Тихоокеанского блока антиинфекционное сотрудничество ещё в 2016 году. Реализация этой инициативы помогла наладить обмен опытом и информацией и начать готовить профильных специалистов.

С помощью этой программы удалось наладить систему повышения квалификации для эпидемиологов из стран региона на базе центра во Владивостоке. Кроме того, при помощи России в Бангкоке появился центр военной медицины ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Как писал NEWS.ru, Путин призвал страны АТР сплотиться перед возникающими угрозами.