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Россия

Путин заявил, что РФ будет работать со всеми странами в борьбе с инфекциями

15:24, 14 ноября 2020 65
Фото: sputnikvaccine.com

Москва готова сотрудничать с любыми государствами в борьбе с распространением инфекционных заболеваний, так как ей есть что предложить. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, выступая на Восточноазиатском саммите, проходящем в режиме видеоконференции.

Российская сторона открыта для дальнейшей активной коллективной работы на эпидемиологическом треке, и нам есть что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта в борьбе с инфекциями, — цитирует Путина РИА Новости.

Как напомнил российский лидер, РФ предложила странам Азиатско-Тихоокеанского блока антиинфекционное сотрудничество ещё в 2016 году. Реализация этой инициативы помогла наладить обмен опытом и информацией и начать готовить профильных специалистов.

С помощью этой программы удалось наладить систему повышения квалификации для эпидемиологов из стран региона на базе центра во Владивостоке. Кроме того, при помощи России в Бангкоке появился центр военной медицины ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Как писал NEWS.ru, Путин призвал страны АТР сплотиться перед возникающими угрозами. 

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