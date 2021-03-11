Путин рассказал, как чиновники лечились от COVID российскими препаратами

https://static.news.ru/photo/76f78ed6-8267-11eb-8fa0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столкнувшиеся с коронавирусной инфекцией российские чиновники и бизнесмены лечились от заболевания отечественными препаратами. Об этом во время совещания, посвящённого мерам повышения инвестиционной активности, рассказал президент РФ Владимир Путин.

На совещании, проходившем в режиме видеоконференции, Алексей Репик, председатель организации «Деловая Россия», представляющей интересы частных несырьевых компаний, рассказал о создании и запуске в производство ряда препаратов, которые успешно использовались при лечении пациентов с коронавирусом. Путин выразил ему благодарность за эту работу, заметив, что этими лекарствами пользовались и крупные чиновники.

Вашими препаратами многие пользовались. Я знаю, что и присутствующие на нашем совещании могли оценить качество этих препаратов, поскольку принимали их, — сказал российский лидер.

Помимо Репика, в совещании приняли участие главы нескольких десятков компаний и организаций. Также к беседе подключился премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который, к слову, лечился от коронавируса в мае прошлого года.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин оценил экономические последствия 2020 года. Он заявил, что из-за пандемии коронавируса прошлый год стал самым плохим для мировой экономики за период после Второй мировой войны. Однако РФ удалось снизить риски вложений в свою экономику.