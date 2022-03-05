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Путин: работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины почти завершена

17:39, 05 марта 2022
Путин: работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины почти завершена Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Работа Минобороны и Генштаба РФ по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена, заявил президент Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний. По его словам, военным удалось ликвидировать склады с вооружением, боеприпасами, авиацию и системы ПВО, пишет РИА Новости.

Первое, что сделали, — уничтожили военную инфраструктуру. Не всю, но частично. Склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени, <...> их нужно вскрыть, потом поразить. Практически эта работа завершена, — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что решение не ограничивать операцию на Украине только территорией Донбасса было правильным. Если бы Россия решила помогать республикам Донбасса только на линии соприкосновения, то в этом случае со стороны националистов Запада и радикалов шла бы бесконечная поддержка материальными ресурсами и техникой, отметил Путин.

Минобороны РФ утром выпустило сводку о ходе спецоперации на Украине. По её данным, Вооружённые силы России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, всего за время операции на Украине поражено 2037 объектов военной инфраструктуры.

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