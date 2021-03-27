Путин призвал, чтобы результат выборов отражал волю народа

https://static.news.ru/photo/e29e67cc-9068-11eb-bf49-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для России и её суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также выразил уверенность, что «профессионализм, твёрдая приверженность традициям, заложенным предшественниками», позволят членам Центризбиркома состава 2021–2026 годов провести предстоящую избирательную кампанию «на достойном уровне».

Для страны, её развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России, — говорится в обращении Путина к участникам первого организационного заседания нового состава ЦИК РФ, опубликованного на сайте Кремля.

Президент также отметил, что члены ЦИК РФ задали «высокие стандарты проведения выборов и референдумов». По его мнению, они основаны на «строгом соблюдении законодательства, внедрении лучших практик и цифровых технологий».

Как писал NEWS.ru, нарушений на выборах за последние пять лет в России больше не стало, уверена председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Участившиеся сообщения об инцидентах, по её мнению, имеют другую причину: выявлять такие случаи стали чаще. С 2016 по 2020 год недействительными были признаны итоги голосования на 87 избирательных участках, сообщила глава ЦИК на заседании Комиссии.

Руководитель Центризбиркома уточнила, что эффективной мерой по противодействию нарушениям стало создание на федеральном уровне межведомственной рабочей группы по оперативному реагированию на нарушения, она появилась в 2016 году. Представители прокуратуры, Следственного комитета и МВД оперативно выезжали на места и разбирались, «где-то предотвращая нарушения, где-то хватая за руку». Именно это и возымело должный эффект, пояснила Памфилова.