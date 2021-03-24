Памфилова сочла успешной борьбу с нарушениями на выборах

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Нарушений на выборах за последние пять лет в России больше не стало, уверена председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Участившиеся сообщения об инцидентах, по её мнению, имеют другую причину: выявлять такие случаи стали чаще.

С 2016 по 2020 год недействительными были признаны итоги голосования на 87 избирательных участках, сообщила глава ЦИК на заседании Комиссии.

Задача была действительно избавиться, оздоровить изнутри избирательную систему России от разного рода нарушений, фальсификаций, предложить механизмы, которые позволяли бы отражать внешнее воздействие на избирательную систему, — цитирует Памфилову РИА Новости.

Руководитель Центризбиркома уточнила, что эффективной мерой по противодействию нарушениям стало создание на федеральном уровне межведомственной рабочей группы по оперативному реагированию на нарушения, она появилась в 2016 году. Представители прокуратуры, Следственного комитета и МВД оперативно выезжали на места и разбирались, «где-то предотвращая нарушения, где-то хватая за руку». Именно это и возымело должный эффект, пояснила Памфилова

Кроме того, отметила она, хорошо зарекомендовала себя и практика выездов в регионы с представителями разных политических движений.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава ЦИК оценила возможность онлайн-голосования по всей стране.