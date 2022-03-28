Путин присвоил звание гвардейских двум бригадам российских войск

Президент Владимир Путин подписал указы о присвоении звания гвардейских двум бригадам Вооружённых сил России. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. В них отмечается, что почётные наименования присвоены «за героизм, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях».

Речь идёт о 155-й отдельной бригаде морской пехоты и 126-й отдельной бригаде береговой охраны. Первая является тактическим соединением Тихоокеанского флота и дислоцируется во Владивостоке и посёлке Славянка Приморского края. Её бойцы несли службу в зоне Тихого и Индийского океанов, помогали Вооружённым силам НДР Йемен, а также проводили совместные учения с военными Вьетнама, Эфиопии и ряда других стран, участвовали в боевых действиях в Сирии.

126-я береговая бригада входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России и дислоцируется в Симферопольском районе Крыма.

Оба указа вступают в силу со дня публикации — 28 марта.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил офицеру из Красноярского края Алексею Левкину звание Героя России за проявленное мужество во время спецоперации по демилитаризации Украины. Он лично уничтожил пять единиц боевой техники ВСУ, а после в одиночку корректировал артиллерийский огонь и передавал разведданные на командный пункт.