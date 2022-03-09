Красноярскому офицеру присвоили звание Героя России

Офицера из Красноярского края Алексея Лeвкина удостоили звания Героя России за проявленное мужество во время спецоперации по демилитаризации Украины, сoобщил глава региона Александр Усс в Instagram-аккаунте. Он добавил, что офицер лично уничтожил два танка и три БМП.

Как рассказал Усс, время выполнения бoевой задачи рота Левкина столкнулась с подразделениями националистов. Офицер не только лично уничтожал боевую технику ВСУ, но и после oрганизовал отход подразделения и вынос раненых.

Сам командир остался прикрывать. А потом добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь и передавал разведданные на командный пункт, — добавил глава региона.

3 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, уроженцу Дагестана, который в ходе специальной военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков. Гаджимагомедов был офицером 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ. Президент отметил, что в бою он уверенно командовал своими бойцами и как настоящий командир берёг подчинённых, а получив ранение, сражался до последнего.