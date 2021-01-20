Путин поздравил жителей Дагестана со 100-летием республики

https://static.news.ru/photo/db3c7666-5b18-11eb-b7d9-fa163e074e61_660.jpg Дербент Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Поздравления с вековым юбилеем со дня образования республики направил российский президент Владимир Путин жителям Дагестана. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава страны отметил, что Дагестан стал домом для разных культур и народов и его богатейшее наследие, обычаи гостеприимства и добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье. Путин подчеркнул, что эти традиции передаются из поколения в поколение.

Лучшие качества жителей республики, их доблесть и стойкость ярко проявились в ходе борьбы с международным терроризмом, когда вы смело выступили на защиту родного Дагестана и всей России. Именно сохранение межнационального согласия и мира в обществе — это прочная основа для решения комплексных задач, связанных с экономическим и социальным развитием региона, поддержкой предпринимательства, созданием современных производств и рабочих мест, модернизацией образования и здравоохранения, — отметил президент.

По его словам, главной целью этих усилий является улучшение качества жизни жителей республики и «новые возможности для каждого человека». Путин пожелал дагестанцам процветания, успехов и реализации намеченных планов на благо страны и региона.