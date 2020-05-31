Путин поручил возобновить плановую медицинскую помощь

https://static.news.ru/photo/62ea489a-a3f4-11ea-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи. Речь идёт в том числе о высокотехнологичных услугах.

Соответствующее распоряжение содержится в перечне поручений главы государства.

Возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Российской Федерации, — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение поручения назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доклад о реализации мер должен быть представлен главе государства до 10 июня.

Одновременно с этим Путин обязал Минздрав сохранить резерв коечного фонда для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Это необходимо на случай так называемой второй волны эпидемии и вероятного роста заболеваемости.

Плановая медпомощь населению была приостановлена на фоне пандемии и резкого увеличения заболеваемости коронавирусом в стране.

Ранее, как писал NEWS.ru, о наращивании объёмов оказания плановой медицинской помощи гражданам заявил мэр Москвы Сергей Собянин.