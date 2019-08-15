https://static.news.ru/photo/95acfe5e-bf74-11e9-894c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря заключить концессионное соглашение по модернизации аэродрома совместного базирования Левашово в Санкт-Петербурге.

В перечне поручений, который опубликован на сайте главы государства, говорится, что модернизированы будут объекты для взлёта, посадки, руления, стоянки самолётов, а также средства, необходимые для навигации, посадки, связи и организации полётов воздушных судов.

В документе указывается, что от имени государства выступает Минобороны России, а концессионером является предприятие «Газпром авиа».

Согласно поручению Владимира Путина, соглашение будет заключено без проведения конкурса при условии соответствия концессионера необходимым требованиям. Завершить работы по реконструкции Левашово нужно не позднее 2022 года.

Ранее News.ru писал, что Росавиация выдала сертификат авиационной безопасности новому аэропорту Гагарин под Саратовом. Перевод всех рейсов в него будет осуществлён 20 августа 2019 года.

Строительство велось в рамках программы «Развитие транспортной системы России». Гагарин — совместный проект государства и частного инвестора в лице УК «Аэропорты регионов». Его стоимость оценивается в 20 млрд рублей.