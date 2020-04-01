Путин подписал закон об ограничении применения статьи об ОПГ к бизнесменам

https://static.news.ru/photo/12f6b5ba-7421-11ea-8bfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин подписал проект закона, ограничивающий применение ст.210 Уголовного кодекса к предпринимателям. Документ опубликован на портале правовой информации.

По действие этой статьи теперь не подпадают учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники юридических лиц или их структурных подразделений только в силу организационно-штатной структуры организации.

Также не распространяется её действие и на бизнесменов, совершивших какое-либо преступление в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией, либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности

Однако есть и исключения. Речь идёт о том, когда организация или её структурное подразделение были изначально созданы для преступных целей. Поправки в статью внёс сам президент в декабре 2019 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин подписал закон о снижении числа неэффективных теплосетевых компаний.