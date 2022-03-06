Путин разрешил изымать средства у семей чиновников-коррупционеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий списывать деньги с банковских счетов чиновников-коррупционеров. Согласно закону, средства взыскиваются в пользу государства, если сумма поступлений превышает официальный доход за последние три года, а законность их получения не подтверждена. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Проверять достоверность сведений будут генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры. Они также будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в случае выявления нарушений на сумму свыше 10 тысяч рублей. Кроме того, прокуроры смогут направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов должностных лиц не только в банки и Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые занимаются цифровыми финансовыми активами.

Ранее законодательство позволяло обращать в доход государства недвижимость, транспортные средства и ценные бумаги. Теперь эта практика будет распространена и на банковские счета чиновников, которые не смогут доказать законность получения своих средств.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вячеслав Резник накануне внёс законопроект, в рамках которого предлагается не размещать публично информацию о доходах и имуществе сотрудников государственных органов и организаций, которые попали под санкции. В пояснительных материалах он сообщает, что подобная инициатива поможет предотвратить возможность «использования сведений о чиновниках недружественными государствами».