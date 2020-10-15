Путин подписал закон о регулировании проезда по платным дорогам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий проезд по платным дорогам, а также устанавливающий правила формирования тарифов. Закон направлен на внедрение безбарьерных систем взимания платы (free-flow) и на развитие скоростных автотрасс в целом.
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Закон также позволяет внести плату в течение пяти суток после проезда при условии, если на трассе нет электронной регистрации, если у водителя нет необходимого устройства или он заранее не перевёл сумму оператору платного участка. При этом автовладелец, не успевший внести плату за проезд, будет нести административную ответственность.
Как писал NEWS.ru, внедрение системы взимания платы с применением технологии «Свободный поток» является этапом развития сети платных автодорог. «Свободный поток» даст водителям возможность проезжать по платным дорогам без остановок, а дорожникам отказаться от строительства пунктов оплаты и шлагбаумов. Также технология позволит устранить все недостатки, связанные с существующими барьерными системами взимания платы, считают в Минтрансе. Уже в скором времени въезд на платную дорогу станет возможным не только через знакомые российским автомобилистам пункты оплаты со шлагбаумами (toll plaza), но и без них — по системе безбарьерного проезда free-flow.