Путин подписал закон о регулировании проезда по платным дорогам

https://static.news.ru/photo/5c9e4da2-0ed3-11eb-bcd8-fa163e074e61_660.jpg ЗСД в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий проезд по платным дорогам, а также устанавливающий правила формирования тарифов. Закон направлен на внедрение безбарьерных систем взимания платы (free-flow) и на развитие скоростных автотрасс в целом.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, содержит запрет на движение по платным дорогам и платным участкам дорог без внесения платы за проезд. Плату должен устанавливать и взимать оператор. Методику расчёта и предельную сумму тарифа утверждает правительство, власти региона или орган местного самоуправления в зависимости от значения дороги. При этом стоимость должна быть равной «для всех пользователей в отношении транспортных средств одной категории».

Закон также позволяет внести плату в течение пяти суток после проезда при условии, если на трассе нет электронной регистрации, если у водителя нет необходимого устройства или он заранее не перевёл сумму оператору платного участка. При этом автовладелец, не успевший внести плату за проезд, будет нести административную ответственность.

Как писал NEWS.ru, внедрение системы взимания платы с применением технологии «Свободный поток» является этапом развития сети платных автодорог. «Свободный поток» даст водителям возможность проезжать по платным дорогам без остановок, а дорожникам отказаться от строительства пунктов оплаты и шлагбаумов. Также технология позволит устранить все недостатки, связанные с существующими барьерными системами взимания платы, считают в Минтрансе. Уже в скором времени въезд на платную дорогу станет возможным не только через знакомые российским автомобилистам пункты оплаты со шлагбаумами (toll plaza), но и без них — по системе безбарьерного проезда free-flow.