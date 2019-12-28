https://static.news.ru/photo/eaec1fba-2a29-11ea-ba47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал документ, согласно которому в стране должны до 2025 года быть реорганизованы либо ликвидированы все унитарные предприятия. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что в запрет на создание ГУП и МУП не входят случаи, когда это предусмотрено законом, президентским актом или актом кабмина. Закон не затронет и унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны, мобилизационной подготовки, транспортной безопасности, международных отношений, государственной охраны, внутренних дел, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, деятельности войск национальной гвардии РФ.

Запрет не распространится и на организации, которые обеспечивают жизнь в районах Крайнего Севера и других отдалённых уголках страны. Кроме того, не тронут и компании, которые обеспечивают развитие культуры, искусства, кинематографии. Также изменения не коснутся организаций, которые отвечают за деятельность ряда федеральных органов исполнительной власти и корпорации Росатом за рубежом.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин утвердил закон, обеспечивающий информирование россиян о положенных им социальных льготах.