Путин отметил эффект от длинных выходных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России является стабильной. Об этом она сказала на встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Ранее Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть достигнут в России к сентябрю. По её словам, всё зависит от интенсивности прививочной кампании.