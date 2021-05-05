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Путин отметил эффект от длинных выходных

15:11, 06 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин оценил эффект от дополнительных выходных в мае. По его словам, они оказались оправданными, пишет РИА Новости.

Российский лидер отметил, что заболеваемость коронавирусом в стране снижается. Соответствующие заявления Путин сделал на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая включительно по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Свою инициативу она объяснила эпидемиологической ситуацией в России. В Кремле при этом отметили, что новый локдаун вводиться не будет.

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