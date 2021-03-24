Путин отменил возрастной лимит для назначаемых президентом госслужащих

https://static.news.ru/photo/a6950dac-8ca4-11eb-8f33-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под федеральным законом о снятии возрастных ограничений для государственных служащих, назначаемых президентом. Документ обнародован на портале правовой информации.

На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет, — говорится в тексте закона.

В действующем законе о гражданской госслужбе предельный возраст пребывания на ней установлен на отметке 65 лет. Служащему, который входит в число руководителей высшей группы должностей, срок службы может быть продлён до 70 лет.

Инициатива нововведения принадлежит Путину. Её поддержали в правительстве и думском комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин по истечении своих полномочий сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства. Соответствующий закон принят в среду, 24 марта, на пленарном заседании Госдумы.