Путин не считает, что коронавирус был кем-то «вброшен»

https://static.news.ru/photo/b188c8b4-b934-11ea-9473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не видит оснований считать, что COVID-19 имеет искусственное происхождение.

Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Считать, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований. Я думаю, что если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится, — подчеркнул Путин.

По мнению президента, на данный момент нужно противодействовать тому, что произошло, «а не рассусоливать, откуда это взялось». Путин пояснил, что над изучением происхождения коронавируса работают специалисты.

Нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты, — уверен российский лидер.

Путин в очередной раз отметил, что странам нужно объединиться в борьбе с пандемией, а не обвинять друг друга.

В том, что коронавирусная инфекция имеет искусственное происхождение и была специально распространена по миру, друг друга обвиняют США и Китай. Президент США Дональд Трамп с первых дней пандемии обвинял КНР в том, что Пекин специально разработал COVID-19.

Позднее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции, могли завезти военные США. После таких утверждений в Госдеп из-за «наглой кампании по дезинформации» был вызван посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай. Трамп обвинил Пекин в распространении ложной информации и подчеркнул, что американские военнослужащие не имеют отношения к вспышке коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин назвал здравоохранение РФ гибким и мобильным.