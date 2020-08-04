Путин направил президенту Ливана соболезнования из-за взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/d9281378-d682-11ea-887f-fa163e074e61_660.jpg Президент Ливана Мишель Аун Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну после взрыва в порту Бейрута, который унёс жизни многих людей и принёс масштабные разрушения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Российской Федерации разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — сказано в телеграмме Путина.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в дым поднялся чёрный и белый дым, а потом уже громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километрах от эпицентра.

После этого телеканал LBC со ссылкой на главу минздрава Ливана Хамада Хасана сообщил, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. Затем телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в службах безопасности заявил о двух взрывах в самом городе. Отмечалось, что инцидент произошёл незадолго до 15-й годовщины вердикта спецтрибунала по делу об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири, требовавшего вывода с территории страны сирийских войск.

В результате взрыва в районе порта пострадал фасад здания российского посольства в Ливане. Сотни человек получили ранения. Их доставляют в местные госпитали. При этом по данным местных СМИ, среди пострадавших — дочь и супруга премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Жертвой случившегося также стал генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян. 5 августа объявлен днём траура в стране.

Спустя некоторое время глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники. По его словам, это были другие взрывчатые вещества. В свою очередь представители Армии обороны Израиля отказались комментировать информацию зарубежных СМИ о якобы ракетном ударе по порту.