Путин: изменения в Конституцию для защиты нуждающихся рассчитаны на годы

https://static.news.ru/photo/ab97aef0-a982-11ea-9757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин уверен, что поправки в Основной закон, которые касаются социальной сферы, рассчитаны на годы вперед и направлены на то, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены заботой.

Об этом глава страны заявил во время встречи с социальными работниками в режиме видеоконференции. Путин также отметил, что непреходящими нравственными нормами являются сострадание, взаимопомощь и милосердие, передаёт ТАСС.

Данные ценности сформированы нашей историей, они в характере нашего народа, их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан страны. И закономерно, что при обсуждении поправок в конституцию особое внимание уделено именно социальной справедливости, — подчеркнул президент.

По словам президента, изменения в Конституцию позволят закрепить гарантии государства в области адресной социальной поддержки.

Обязательно, не реже раза в год, индексация пенсий и пособий, при этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума, — напомнил Путин суть одной из поправок.

Эти нормы, продолжил российский лидер, должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую, достаточную поддержку.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Тот факт, что на сайте по поправкам в Конституцию РФ изначально не было параграфа об «обнулении сроков», может быть объяснён техническим сбоем.