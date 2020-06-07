Песков объяснил отсутствие на сайте по поправкам слов об «обнулении сроков»

https://static.news.ru/photo/9a4448ee-a96d-11ea-a0fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тот факт, что на сайте по поправкам в Конституцию РФ изначально не было параграфа об «обнулении сроков», может быть объяснён техническим сбоем. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, эта поправка могла «выпасть при заливке» портала. Бывают разные технические неполадки, подчеркнул Песков.

Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать. Но, насколько я знаю, там уже всё восстановлено, в данном случае там всё поправлено, — приводит слова пресс-секретаря президента «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, официальный сайт поправок в Конституцию содержит перечень предлагаемых изменений. Однако в разделе «Какие поправки» ранее не упомянули норму, которая позволит действующему президенту Владимиру Путину избираться ещё на два срока.

Вся информация на портале разделена на 15 блоков, один из которых посвящён требованиям к людям, занимающим высшие должности.