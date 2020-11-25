Путин дал поручение по подготовке к председательству в Арктическом совете

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете. Его главой назначен полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Из-за председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах постановляю образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Назначить председателем заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в ДФО Трутнева Ю.П., — поручил президент.

Трутневу поручено утвердить состав оргкомитета за один месяц.

Арктический совет был утверждён в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией. Он является межправительственным форумом высокого уровня. Совет обеспечивает сотрудничество в Арктике и регулирует защиту окружающей среды в регионе. В него входят Дания вместе с Гренландией и Фарерскими островами, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Председательствовать РФ в Арктическом совете будет в 2021-2023 годах.

Как сообщал NEWS.ru, ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что несмотря на попытки Североатлантического альянса дестабилизировать ситуацию в регионе, Москва продолжит отстаивать свои позиции в Арктике.