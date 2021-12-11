«Ходили как на работу»: Путин рассказал о ЦРУ на ядерных комплексах России
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
15:20, 12 декабря 2021
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин признал, что сотрудники спецслужб США, в том числе и ЦРУ, в 1990-х годах активно проникали в российскую промышленность. Это касалось и ядерного комплекса РФ, сказал он в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».
Американские спецслужбы в 90-е лезли везде в России. Даже на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели там и ходили как на работу, — сказал президент России.
Ранее Путин назвал развал СССР «распадом исторической России». Это событие для него стало трагедией, как и для большинства граждан страны.
Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз, — сказал президент в ответ на вопрос, чем лично для него стал распад СССР.
Как подчеркнул Путин, в стране в 1990-е годы, по сути, шла гражданская война. Ситуация была сложной во всех составляющих государства: и в экономике, и в правоохранительной сфере, и в вооружённых силах, пояснил он. Комментируя слова журналиста, что в те годы многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось заработать на жизнь, российский президент отметил, что и сам тогда подрабатывал частным извозом.