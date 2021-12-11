«Ходили как на работу»: Путин рассказал о ЦРУ на ядерных комплексах России

Президент России Владимир Путин признал, что сотрудники спецслужб США, в том числе и ЦРУ, в 1990-х годах активно проникали в российскую промышленность. Это касалось и ядерного комплекса РФ, сказал он в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

Американские спецслужбы в 90-е лезли везде в России. Даже на некоторых предприятиях ядерного комплекса сидели там и ходили как на работу, — сказал президент России.

Ранее Путин назвал развал СССР «распадом исторической России». Это событие для него стало трагедией, как и для большинства граждан страны.

Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз, — сказал президент в ответ на вопрос, чем лично для него стал распад СССР.

Как подчеркнул Путин, в стране в 1990-е годы, по сути, шла гражданская война. Ситуация была сложной во всех составляющих государства: и в экономике, и в правоохранительной сфере, и в вооружённых силах, пояснил он. Комментируя слова журналиста, что в те годы многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось заработать на жизнь, российский президент отметил, что и сам тогда подрабатывал частным извозом.